Йос Ферстаппен: Ньюи уйдет из Red Bull Racing? Я ничего об этом не знаю

Йос Ферстаппен: Ньюи уйдет из Red Bull Racing? Я ничего об этом не знаюGetty Images / Red Bull Content PoolОтец трехкратного чемпиона мира Формулы 1 Макса Ферстаппена, Йос Ферстаппен, ответил на просьбу журналистов прокомментировать слухи о решении Эдриана Ньюи покинуть пост главы технического штаба Red Bull Racing.