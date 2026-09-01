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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бавария» отдала Арийона Ибрагимовича «Аугсбургу» в аренду за 500 тысяч евро с правом выкупа за 8 млн евро

Вингер «Баварии» Арийон Ибрагимович присоединился к « Аугсбургу ». Клубы объявили о переходе 20-летнего вингера на правах аренды с опцией выкупа.

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