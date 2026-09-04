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Царьград

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Угледобывающие предприятия ДНР увеличат добычу угля на 10%

Угледобывающие предприятия ДНР увеличат добычу угля на 10%

ДНР планирует добыть 4,2 млн тонн угля в этом году, увеличив показатель на 10%. В республике работает 102 шахты, часть из которых повреждена.

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