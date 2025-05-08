Котопёс недели: щенок Пельмешек и кот Маус ждут своих людей в приюте

Два мегапитомца готовы стать домашними. фото: приют БирюлевоЕсть множество способов отпраздновать майские праздники: проспать их дома, поехать на шашлыки с друзьями, перессориться с родственниками… Но мы уверены, что лучший способ — обзавестись новым верным другом.
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