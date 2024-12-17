«Джеймс Уэбб» подтвердил странности в формировании планет, обнаруженные когда-то «Хабблом»

Международная группа учёных исследовала снимки, полученные космическим телескопом «Джеймс Уэбб» (JWST), и подтвердила выводы, сделанные ранее по итогам наблюдений с помощью телескопа «Хаббл» (Hubble): протопланетные диски могут сохраняться вокруг звёзд десятки миллионов лет.
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