«Его творчество обладает необычайной глубиной»: 150 лет со дня рождения художника, писателя и путешественника Николая Рериха

О его вкладе в развитие мировой культуры нашему изданию рассказали в Санкт-Петербургском государственном музее-институте семьи Рерихов Николай Рерих – один из ярчайших представителей русской культуры эпохи Серебряного века, заявил директор Санкт-Петербургского государственного музея-института семьи Рерихов Алексей Бондаренко.