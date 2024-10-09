НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

123 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алатырка
    Конечно хорошо. Топить не надо, комнату каждому не надо, канализация не нужна. А чегож плохого. Вы до мигрантов это т...Блогер рассказала...
  • Ингерман Ланская
    не напрагай извилину, малец - сломаетсяНикас Сафронов об...
  • Николай
    Ещё кучу чиновников-воров создали. Теперь если кошка застрянет на ветке, тоже будут министерство создавать. Как же ра...В Курской области...

«Его творчество обладает необычайной глубиной»: 150 лет со дня рождения художника, писателя и путешественника Николая Рериха

«Его творчество обладает необычайной глубиной»: 150 лет со дня рождения художника, писателя и путешественника Николая Рериха

О его вкладе в развитие мировой культуры нашему изданию рассказали в Санкт-Петербургском государственном музее-институте семьи Рерихов Николай Рерих – один из ярчайших представителей русской культуры эпохи Серебряного века, заявил директор Санкт-Петербургского государственного музея-института семьи Рерихов Алексей Бондаренко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх