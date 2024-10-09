«Его творчество обладает необычайной глубиной»: 150 лет со дня рождения художника, писателя и путешественника Николая Рериха

О его вкладе в развитие мировой культуры нашему изданию рассказали в Санкт-Петербургском государственном музее-институте семьи Рерихов Николай Рерих – один из ярчайших представителей русской культуры эпохи Серебряного века, заявил директор Санкт-Петербургского государственного музея-института семьи Рерихов Алексей Бондаренко.
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