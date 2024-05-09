Путин поблагодарил Рахмона за слова соболезнования после теракта в "Крокусе"

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Президент РФ Владимир Путин на переговорах с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном поблагодарил коллегу за слова соболезнования, выраженные после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл".
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