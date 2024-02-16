Собянин: ВСМ Москва — Санкт-Петербург улучшит качество жизни 30 млн человек

Реализация проекта по строительству высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург – Москва будет способствовать улучшению качества жизни десятков миллионов жителей российских регионов, через которые проложат новую железную дорогу, считает московский мэр Сергей Собянин.
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