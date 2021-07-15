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Какие правила необходимо соблюдать после вакцинации

Какие правила необходимо соблюдать после вакцинации

Для правильного иммунного ответа после прививки нужно следовать нескольким несложным рекомендациям. Обычно граждане представления не имеют, что и почему можно делать, а что нежелательноВакцинация против СOVID-19 не влияет на репродуктивную функцию.

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