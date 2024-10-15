Специалисты объяснили, почему так важно очищать огурцы и яблоки от кожуры

Многие из нас привыкли употреблять фрукты и овощи без дополнительной обработки, однако, как выяснили китайские ученые из Аньхойского сельскохозяйственного университета, такой подход может таить в себе определенную опасность.
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