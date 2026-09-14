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Мировое обозрение

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Трамп: Россия и Киев договорились не наносить удары по энергообъектам друг друга

Трамп: Россия и Киев договорились не наносить удары по энергообъектам друг друга

Президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Москвой и Киевом о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре.

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