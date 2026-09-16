Могут ли женщины прикладываться к мощам во время месячных: ответ священника

Священник Никишов ответил на вопрос, могут ли женщины во время месячных поклоняться святыням.Могут ли женщины могут прикладываться к святыням - в частности, мощам - во время месячных? Священник Виктор Никушов дал ответ на этот важный для многих вопрос.