Могут ли женщины прикладываться к мощам во время месячных: ответ священника

Священник Никишов ответил на вопрос, могут ли женщины во время месячных поклоняться святыням.Могут ли женщины могут прикладываться к святыням - в частности, мощам - во время месячных? Священник Виктор Никушов дал ответ на этот важный для многих вопрос.
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