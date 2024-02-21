ОСН: ромашка эффективно борется с бессонницей и тревогой

Ромашка - это лекарственное растение, которое используют в лечебных целях со времен древней Руси. Сегодня она применяется преимущественно как седативное средство, так как может помочь при стрессовых состояниях.
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