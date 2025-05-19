ВВП к концу 2025 года вырастет на 1,7%

В 2025 году экономика вырастет лишь на 1,7%, следует из консенсус-прогноза «Известий». Ожидания экспертов стали более скромными, так как за I квартал динамика оказалась ниже прогнозов — Росстат предварительно оценил увеличение валового внутреннего продукта (ВВП) за три месяца в 1,4%.
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