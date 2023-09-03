Как Калужский губернатор поставил мигрантов на место

Кальян ,, Заходят таджики в зоопарк экскурсией разглядывают животных , девушка таджичка подходит к вальере бегимота читает название ,.Бегимот,. и кричит своему любовнику Бегмат ты что там делаешь зачем туда залез у того слов нет ,, это к тому с кем нам придется жить рядом не дай бог ,, заходишь в поликлинику в России там табличка на двери ,,Бегмат Хуйдододов,, Хирург или гениколог ,ваче кошмар граждане куда катимся себя отдаем на растерзание добровольно ...

Виктор Геманов В каждой нации и национальности есть люди, и есть нелюди. Так что надо быть внимательным при решении вопроса о гражданстве мигранта, которого мы берём в сограждане.