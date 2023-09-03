Так вы еще и русским языком плохо владеете? - Ээээ нет, так дело не пойдет! Выразил искренне удивление и даже несогласие Владислав Шапша, когда кто-то попытался изобразить бедного несчастненького, обиженного гражданина.
Как Калужский губернатор поставил мигрантов на место
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Кальян
,, Заходят таджики в зоопарк экскурсией разглядывают животных , девушка таджичка подходит к вальере бегимота читает название ,.Бегимот,. и кричит своему любовнику Бегмат ты что там делаешь зачем туда залез у того слов нет ,, это к тому с кем нам придется жить рядом не дай бог ,, заходишь в поликлинику в России там табличка на двери ,,Бегмат Хуйдододов,, Хирург или гениколог ,ваче кошмар граждане куда катимся себя отдаем на растерзание добровольно ...
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7 час.
Виктор Геманов
В каждой нации и национальности есть люди, и есть нелюди. Так что надо быть внимательным при решении вопроса о гражданстве мигранта, которого мы берём в сограждане.
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6 час.
d
demyr150648
Нет, надо ввести для чурок запреты на профессии, которые непосредственно касаются благополучия и здоровья человека. Как-то: медицина, фармакология, журналистика, образование, работа в МВД, военные училища. Эта миграция - всегда пятая колонна. Забудем - погибнем. А сейчас надо все силы бросить на борьбу с этой нечистью. Каждый помалу: не покупайте, не принимайте на работу, контролируйте катраны, гадюшники, молельные комнаты, сочувствующих и потенциальный криминал. Методы есть, а вот их зд. быть не должно.
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6 час.
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