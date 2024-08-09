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ВК Пресс

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Как ВСУ смогли пройти вглубь Курской области: тактика паники и дезориентации

Как ВСУ смогли пройти вглубь Курской области: тактика паники и дезориентации

В типичной мобильной диверсионной группе (ДРГ) находится от трёх до шести бронемашин, таких как «Казак» или «Хамви».

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Комментарии
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Святогор Князев
Нет! Это милиарды разворованные при строительстве укреплений, которых там не оказалось! Нечем было сдерживать элитную бригаду ВСУ  на границе! Срочники погранцы бились до последнего! А дальше укры как на параде по дороге просто поехали. Некому их там было сдерживать! наш Генштаб же лучше знает кому сколько войск, оружия, средств обеспечения, связи давать а кому не давать!
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