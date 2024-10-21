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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Каждый третий житель ЯНАО заявил, что детей-квадроберов нужно оставить в покое

Каждый третий житель ЯНАО заявил, что детей-квадроберов нужно оставить в покое

Жители Ямала ответили на вопрос, как относиться к детям и взрослым, подражающим животным. Опрос SuperJob показал, что северяне готовы терпеть выходки детей-квадроберов, однако на столь толерантны к совершеннолетним людям-зверям.

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