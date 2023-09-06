Смоленск 2.0

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Под Смоленском арестовали закладчика с большим ассортиментом наркотиков

Под Смоленском арестовали закладчика с большим ассортиментом наркотиков

Теперь мужчине грозит до 20 лет колонии за покушение на сбыт в крупном размере. Сотрудники вяземского подразделения по контролю за оборотом наркотиков узнали о том, что 39-летний мужчина причастен к незаконному обороту наркотических средств.

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