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Анонс 50-го заседания семинара Экономика железнодорожного транспорта в ВШЭ

Анонс 50-го заседания семинара Экономика железнодорожного транспорта в ВШЭ

Во вторник 29 сентября , в Высшей школе экономики пройдет очередное, 50-е заседание открытого межвузовского научно-практического семинара «Экономика железнодорожного транспорта», который проходит под эгидой Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ.

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