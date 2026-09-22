Анонс 50-го заседания семинара Экономика железнодорожного транспорта в ВШЭ

Во вторник 29 сентября , в Высшей школе экономики пройдет очередное, 50-е заседание открытого межвузовского научно-практического семинара «Экономика железнодорожного транспорта», который проходит под эгидой Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ.
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