ЕС может оштрафовать Meta* на 6% годового оборота

Европейская комиссия (ЕК) предварительно подтвердила , что Meta нарушила положения Закона ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), так как дизайн принадлежащих ей Instagram и Facebook вызывает зависимость.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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