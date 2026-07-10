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ЕС может оштрафовать Meta* на 6% годового оборота

Европейская комиссия (ЕК) предварительно подтвердила , что Meta нарушила положения Закона ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), так как дизайн принадлежащих ей Instagram и Facebook вызывает зависимость.

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