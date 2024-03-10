Миллиардеры и крупнейшие спонсоры Десантиса пообещали поддержать Трампа

Сегодня 569 прочитали Спонсоры предвыборной кампании республиканца и губернатора Флориды Рона Десантиса, который выбыл из президентской гонки, Лиз и Дик Уихлейн, заявили о намерении поддержать другого республиканца, Дональда Трампа, сообщает Financial Times (FT).