Миллиардеры и крупнейшие спонсоры Десантиса пообещали поддержать Трампа

Сегодня 569 прочитали Спонсоры предвыборной кампании республиканца и губернатора Флориды Рона Десантиса, который выбыл из президентской гонки, Лиз и Дик Уихлейн, заявили о намерении поддержать другого республиканца, Дональда Трампа, сообщает Financial Times (FT).
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