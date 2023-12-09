Кинешемский драмтеатр покажет в Иванове «Козьму Захарьича Минина» Островского

Ивановцев ждут два показа премьерного спектакля об истории Смутного времени.В среду, 13 декабря, на сцене ивановской филармонии Кинешемский драматический театр покажет свой новый спектакль «Козьма Захарьич Минин, Сухорук».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии