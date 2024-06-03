Экспорт рыбы из РФ в Японию вырос на 22% в первом квартале 2024 года

Экспорт российской рыбы и морепродуктов в Японию значительно увеличился в первом квартале 2024 года. По данным Аналитического центра Рыбного союза, объем поставок в Японию вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив отметку в 20 тысяч тонн.