Главные конкуренты Путина на выборах в 2024 году — кто может занять пост президента

Кандидаты в президенты. Фото: Kremlin.ru, официальный сайт Екатерины Дунцовой и кадр из видео Центральная избирательная комиссия объявила, что голосование на президентских выборах пройдет в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта 2024 года.