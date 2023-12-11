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Главные конкуренты Путина на выборах в 2024 году — кто может занять пост президента

Главные конкуренты Путина на выборах в 2024 году — кто может занять пост президента

Кандидаты в президенты. Фото: Kremlin.ru, официальный сайт Екатерины Дунцовой и кадр из видео Центральная избирательная комиссия объявила, что голосование на президентских выборах пройдет в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта 2024 года.

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