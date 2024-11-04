Удар молнии убил сразу 14 участников молитвы

Во время молитвы в лагере беженцев в Уганде от удара молнии погибли 14 человек, сообщает полиция. Фото: AP В субботу во время молебна в лагере беженцев в Уганде от удара молнии погибли 14 человек, сообщили власти восточноафриканской страны.
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