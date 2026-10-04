Мария Захарова обсудила визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев. Представитель МИД России связала это событие со снижением его политических рейтингов, акцентируя внимание на пиар-аспекте визита.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Москва обогнала В...
- Госдума отклонила...
- Минпросвещения вв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым