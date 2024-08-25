Заморозка тела за $220,000: ставка на будущее

Фото: salon-imidj.ru Инновационная компания Tomorrow Bio предлагает уникальную возможность сохранить Ваше тело в состоянии глубокой заморозки после смерти, рассчитывая на то, что прогресс в медицинских технологиях в будущем позволит вернуть Вас к жизни.