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Медицина 2.0

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Россиянам назвали самые полезные летние завтраки

Россиянам назвали самые полезные летние завтраки

Самый полезный летний завтрак — это легкие и сбалансированные блюда, которые не перегружают пищеварение в жару, но при этом дают белок, клетчатку, сложные углеводы и витамины, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

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