Маленькие брат и сестра при странных обстоятельствах пропали на Урале: Что случилось с детьми? Есть три версии - и ни одной хорошей

Маленькие брат и сестра при странных обстоятельствах пропали в лесу на Урале. Возникает вопрос, на который никто не может ответить однозначно: что случилось с детьми? Есть три версии - и ни одной хорошей.
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