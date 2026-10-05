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Царьград

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Ученые предупредили, чем грозит перевод часов на постоянное летнее время

Ученые предупредили, чем грозит перевод часов на постоянное летнее время

Канадские исследователи предостерегают, что попытка закрепить летнее время может ударить по сну, настроению и здоровью миллионов людей.

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