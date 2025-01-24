24.01.25==Не чувствую собственной ценности. Как вернуть ее себе?

Зачем ставить себе оценки и куда это вас приведет? Что общего у Бога и любящих родителей? Почему человек перестает чувствовать собственную ценность и как поддержать себя в таких случаях? Александр ТКАЧЕНКО Ценность и самооценка: в чем разница? Часто люди путают два понятия: собственная ценность (самоценность) и самооценка.