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24.01.25==Не чувствую собственной ценности. Как вернуть ее себе?

24.01.25==Не чувствую собственной ценности. Как вернуть ее себе?

Зачем ставить себе оценки и куда это вас приведет? Что общего у Бога и любящих родителей? Почему человек перестает чувствовать собственную ценность и как поддержать себя в таких случаях? Александр ТКАЧЕНКО Ценность и самооценка: в чем разница?  Часто люди путают два понятия: собственная ценность (самоценность) и самооценка.

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