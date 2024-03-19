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Санду сочла вызовом Молдавии открытие избирательных участков в Приднестровье

Санду сочла вызовом Молдавии открытие избирательных участков в Приднестровье

Президент Молдавии Майя Санду высказалась по поводу открытия участков для голосования в рамках выборов президента Российской Федерации, состоявшихся в период с 15 по 17 марта, на территории Приднестровья даже на фоне запрета, поступившего со стороны Кишинева.

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