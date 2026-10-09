«Придётся пополнять обменный фонд»: в Совбезе РФ отреагировали на задержание Звинчука

В Европе объявлена настоящая охота на граждан России. Об этом, комментируя задержание в Черногории основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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