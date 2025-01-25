Посол РФ в Израиле Викторов: ожидаем освобождения из плена Труфанова и Харкина

Посол России в Израиле Анатолий Викторов приветствовал освобождение четырех израильских заложниц из плена палестинского движения ХАМАС и выразил надежду на скорейшее вызволение россиянина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина.
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