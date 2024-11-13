В Херсонской области инспекторы по делам несовершеннолетних провели «Душевные встречи» с младшеклассниками

В рамках регионального проекта «Душевные встречи» сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России «Скадовский» провели профилактические мероприятия для учеников 1-4 классов Красненской и Владимировской школ.
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