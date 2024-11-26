Трамп пообещал пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая

Дональд Трамп заявил, что после вступления в должность планирует ввести 25%-ые таможенные пошлины на поступающие в Америку товары из соседних стран - Канады и Мексики, а также подтвердил свои намерения по установлению фактически заградительных тарифов на импорт из Китая, сообщает РБК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии