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Трамп пообещал пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая

Дональд Трамп заявил, что после вступления в должность планирует ввести 25%-ые таможенные пошлины на поступающие в Америку товары из соседних стран - Канады и Мексики, а также подтвердил свои намерения по установлению фактически заградительных тарифов на импорт из Китая, сообщает РБК.

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