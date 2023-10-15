Как бесплатно создать дома реабилитационную среду для ребёнка с ограниченными возможностями

В республиканском Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями за счёт средств гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализуют проект, нацеленный на создание у ребёнка дома микрореабилитационной среды.