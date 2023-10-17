“Худшая игра 2023 года”: оцениваем низкое качество экшена Skull Island: Rise of Kong в пол...

“Худшая игра 2023 года”: оцениваем низкое качество экшена Skull Island: Rise of Kong в полном прохожденииЛетом этого года состоялся анонс приключенческого экшена Skull Island: Rise of Kong о могущественном Кинг-Конге, который разочаровал многих геймеров своим качеством.
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