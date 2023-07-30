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Петухов о переходе в «Динамо» из «Барыса»: «Нравится, что клуб может бороться за самые высокие места. Другой уровень и задачи»

В межсезонье хоккеист перешел в «Динамо» из «Барыса». «Нравится клубная система и хоккей, в который играет московское «Динамо».

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