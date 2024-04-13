💸 В Бахчисарайском районе на строительство тоннельного водовода потратили 8,5 млрд рублей Диаметр тоннельного водовода — 3,5 метра, а длина — более 7 километров.
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💸 В Бахчисарайском районе на строительство тоннельного водовода потратили 8,5 млрд рублей Диаметр тоннельного водовода — 3,5 метра, а длина — более 7 километров.