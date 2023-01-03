«Бостон» набрал очки в 22-м домашнем матче подряд со старта сезона, обновив рекорд клуба

«Бостон» набрал очки в 22 домашних матчах подряд со старта сезона и обновил рекорд клуба. Сегодня «Брюинс» обыграли «Питтсбург» (2:1) в «Зимней классике»-2023.
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