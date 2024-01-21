Танзания уволила дисквалифицированного за комментарий о Марокко тренера сборной

Танзания уволила тренера своей национальной сборной Аделя Амруша после того, как он был дисквалифицирован на восемь матчей и оштрафован на 10 000 долларов за комментарий о Марокко, сообщил AFP официальный представитель Конфедерации африканского футбола (CAF).