Россиянам напомнили о возможности взять отпуск в майские праздники

###abc-test="news_cta-digits_inc021_page_core"###Трудовой кодекс позволяет россиянам взять отпуск на два дня между майскими праздники и выходными днями, рассказала ответственный секретарь комиссии по социально-трудовым спорам московского отделения Ассоциации юристов России Лейли Имранова РИА Новости.
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