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★ NEXT WAR ★ Военные новости

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Британия обсуждает повышение защиты военных баз на фоне обещаний России ответить на удары Storm Shadow

Британия обсуждает повышение защиты военных баз на фоне обещаний России ответить на удары Storm Shadow

Британские военные не исключают, что Россия ударит по военным базам Соединенного королевства в ответ на разрешение Украине бить по российской территории крылатыми ракетами Storm Shadow.

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