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"Дайте ракеты, а не советы": Верещук ответила на призыв Келлога отправить украинок на фронт

"Дайте ракеты, а не советы": Верещук ответила на призыв Келлога отправить украинок на фронт

Замруководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук раскритиковала инициативу бывшего спецпосланника США Кита Келлога, который призвал начать массовую мобилизацию украинок в ряды Вооруженных сил (ВСУ) .

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