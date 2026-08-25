"Дайте ракеты, а не советы": Верещук ответила на призыв Келлога отправить украинок на фронт

Замруководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук раскритиковала инициативу бывшего спецпосланника США Кита Келлога, который призвал начать массовую мобилизацию украинок в ряды Вооруженных сил (ВСУ) .
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