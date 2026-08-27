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Царьград

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Наводнение в Непале: погибли 359 человек, число пропавших растет

Наводнение в Непале: погибли 359 человек, число пропавших растет

В Непале наводнение 26 августа унесло 359 жизней, почти 1,5 тыс. человек числятся пропавшими. Вице-президент РСТ Георгий Мохов заявил, что за групповые туры отвечают туроператоры, а индивидуальные туристы - на свой страх и риск.

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