Наводнение в Непале: погибли 359 человек, число пропавших растет

В Непале наводнение 26 августа унесло 359 жизней, почти 1,5 тыс. человек числятся пропавшими. Вице-президент РСТ Георгий Мохов заявил, что за групповые туры отвечают туроператоры, а индивидуальные туристы - на свой страх и риск.