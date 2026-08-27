Наводнение в Непале: погибли 359 человек, число пропавших растет

В Непале наводнение 26 августа унесло 359 жизней, почти 1,5 тыс. человек числятся пропавшими. Вице-президент РСТ Георгий Мохов заявил, что за групповые туры отвечают туроператоры, а индивидуальные туристы - на свой страх и риск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии