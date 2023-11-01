Депутат Якубовский призвал повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке

В России призвали изменить условия получения льготной ипотеки. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский предложил Минфину и Центробанку оставить программу только в регионах с низким спросом на жилье и повысить первоначальный взнос до 25%, сообщили «Известия».