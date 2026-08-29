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Homewerks закрыла сделку по покупке GTR Technologies для расширения климатического бизнеса

Homewerks закрыла сделку по покупке GTR Technologies для расширения климатического бизнеса

Американская компания Homewerks Worldwide, LLC, один из ведущих производителей и поставщиков инновационных товаров для дома, сантехники, систем вентиляции и оборудования HVAC, официально объявила о завершении сделки по приобретению компании GTR Technologies, Inc.

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