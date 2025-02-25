Трамп захотел заставить Киев отдавать половину дохода от активов Украины в спецфонд

Президент США Дональд Трамп хочет заставить Киев отдавать половину доходов от ресурсов в специальный фонд восстановления Украины, его объем может достичь 500 миллиардов долларов, передает РИА Новости со ссылкой на проект соглашения.
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