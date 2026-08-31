Страна и люди
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Страна и люди

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В Венгрии поднимали истребители из-за пролета угнанного самолета к АЭС

В Венгрии поднимали истребители из-за пролета угнанного самолета к АЭС

Венгерские власти по тревоге поднимали в воздух истребители из-за угонщика легкомоторного самолета, направившегося в сторону АЭС «Пакш».

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